https://static.news.ru/photo/ab353e84-dab9-11e9-979a-fa163e074e61_660.jpg Фернандо Риксен Фото: Andrew Couldridge/Reuters

Жена экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена, умершего после продолжительной болезни на 44-м году жизни 18 сентября, должна была прилететь в Шотландию из Испании 19 сентября. 33-летняя Вероника не успела попрощаться с супругом.

Друг и биограф умершего Винсент де Фриз рассказал, что женщина позвонила ему в слезах, узнав о смерти футболиста.

Когда я разговаривал с ней по телефону, она повторяла: «Опоздала на один день, опоздала на один день». Она плакала, потому что потеряла мужа и отца своей дочери. Это очень больно для неё. Я потерял близкого друга, но Веронике намного тяжелее, — цитирует мужчину The Scottish Sun .

Fernando Ricksen's wife Veronika heartbroken after Rangers idol died just a day before she was due to visit him https://t.co/WtyYevrcfd — The Sun (@TheSun) September 19, 2019

Последние месяцы своей жизни Фернандо Риксен провёл в хосписе, так как врачи посчитали, что полёт домой в Валенсию может навредить ему. Жена и семилетняя дочь Изабелла постоянно навещали его.

В 2013-м у Риксена было диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — латеральный амиотрофический склероз. Эта болезнь приводит к потере мышечной памяти и параличу.

Летом 2019 года супруга спортсмена Вероника рассказала, что Фернандо практически не спит по ночам, так как боится умереть. Риксен скончался 18 сентября. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что футболист был воплощением того, что значит реагировать добротой и солидарностью перед лицом бедствий, писал News.ru.