Стыковых матчей между клубами ФНЛ и РПЛ в этом сезоне не будет

https://static.news.ru/photo/371725b2-b57d-11eb-9609-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завершился финальный, 42-й тур первенства Футбольной национальной лиги. По итогам розыгрыша прямые путёвки в Российскую премьер-лигу получили «Крылья Советов» из Самары и «Нижний Новгород». При этом стыковых матчей между 13-й, 14-й командами РПЛ и третьим, четвёртым местами ФНЛ не будет.

РПЛ в новом сезоне пополнят лишь два клуба — «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», занявшие первое и третье места соответственно. При этом идущий на втором месте в ФНЛ «Оренбург» и «Алания», занимающая четвёртое место, не сумели получить у Российского футбольного союза лицензий для участия в высшем дивизионе отечественного футбола. Основной причиной отказа указывается несоответствие стадионов команд требования РПЛ. Вместо «Оренбурга» прямую путёвку в высший дивизион получил «Нижний», расположившийся по итогу сезона на третьей строчке турнирной таблицы. А вот калининградская «Балтика», занявшая пятое место, заменить «Аланию» в стыках не сможет — по регламенту РФС приоритет имеет сохранение прописки в РПЛ. Таким образом, команды с 13-й и 14-й строчки турнирной таблицы РПЛ по итогу сезона гарантировано сохранят место в лиге.

За тур до конца розыгрыша этого сезона РПЛ гарантированно вылетает «Тамбов», а за два спасительных места разыграется борьба между тульским «Арсеналом» (13-е место, 23 очка), который сыграет с «Уфой» (14-е место, 22 очка) и волгоградским «Ротором» (15-е место, 21 очко). Заключительные матчи тура начнутся одновременно в 14:00 по московском времени 16 мая.

12 мая в Нижнем Новгороде в финале Кубка России по футболу встречались московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Со счётом 3:1 победу одержали «железнодорожники», для которых это уже девятый соответствующий трофей в российской истории.