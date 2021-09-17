«Страну окружили русские»: футболист Жулиано рассказал о побеге с Украины

Бразильский футболист Жулиано, выступавший за украинскую команду «Днепр», рассказал, что сбежал из страны из-за начавшегося конфликта с Россией в 2014 году. Его слова приводит Globo Esporte.

По словам бывшего футболиста, когда между Россией и Украиной начали ухудшаться отношения, ему захотелось покинуть страну. Однако поначалу руководство футбольного клуба «Днепр» не отпускало его. Поэтому спортсмену пришлось связаться с консулом Бразилии в Киеве.

Он сказал, что посадит меня в самолёт в любое время, так как страну окружают русские, которые могут войти в считаные часы, — рассказал Жулиано.

Жулиано выступал за «Днепр» с 2011 по 2014 год. Бразилец стал одним из самых дорогих футболистов в истории клуба. В России он какое-то время играл за петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что по результатам летнего трансферного окна украинское агентство Prosport и российское Pavel Andreev Agency попали в рейтинг 15 самых активных. Они заняли 6-е и 14-е места.