Скандальное расставание «Локомотива» с Юрием Сёминым стало наглядным подтверждением давно наблюдающейся тенденции: в Российской премьер-лиге (РПЛ) особо не церемонятся с тренерами из категории «60+». NEWS.ru пытается разобраться, почему опытными специалистами так легко разбрасываются в нашем футболе, но выражает надежду, что карьера Сёмина в премьер-лиге пока лишь приостановлена, но не завершена.

Куда подевался «сплав молодости и опыта» в тренерском цехе

Российский футбол старается быть в тренде, не отставая от стремительно «молодеющих» других видов спорта. И дело тут не только в пандемии, которая вынуждает некоторые клубы выпускать на поле целиком юношеские составы. Мы и до эпохи коронавируса могли видеть, как «зажигают» на взрослом уровне 18-19-летние таланты вроде Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара» или спартаковца Наиля Умярова. Аналогичная картина наблюдается и в тренерских штабах команд РПЛ. Вот лишь один факт: после того как 73-летнего Юрия Палыча вытурили из «Локо», самым «пожилым» главным тренером РПЛ стал недавно возглавивший ФК «Сочи» Владимир Федотов, которому в августе исполнится всего лишь 54 года.

Компанию в категории «50+» ему составляют черногорский Граф Миодраг Божович (52 года), пока ещё работающий в Самаре с «Крыльями Советов», а также полные ровесники (оба родились 2 февраля 1969 года) — Валерий Карпин из «Ростова» и Игорь Шалимов из грозненского «Ахмата». Большинство остальных наставников клубов РПЛ по возрасту расположились в интервале «от 40 до 50».

А рекордсмены-«юниоры» тренерского цеха премьер-лиги — 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско («Спартак») и только что получивший лицензию Pro 36-летний Мурад Мусаев («Краснодар). В такие годы многие футболисты ещё не задумываются о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь, а эти молодые, да ранние уже вовсю рулят российскими топ-клубами!

Доменико Тедеско Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безусловно, в этой тенденции нет ничего плохого, и появление новой волны тренеров можно только приветствовать. В конце концов, тот же Леонид Слуцкий, которому нынче в его 49 лет тоже совсем далеко до пенсии, выиграл свой первый чемпионский титул с ЦСКА в 42 года. По этому же пути сейчас уверенно шествует Сергей Семак, готовый в 44 года завоевать второе кряду золото РПЛ во главе петербургского «Зенита».

Но ведь не зря в лексиконе спортивных болельщиков (да и не только их) укоренилось выражение «сплав молодости и опыта». Применительно к футбольным тренерам оно означает, что молодые специалисты профессионально росли и морально крепли бы только быстрее в творческом соперничестве и позитивной конкуренции с более опытными коллегами.

Не так давно в премьер-лиге работали сразу трое «последних из могикан»: Сёмин, вернувшийся из «Ростова» и вновь возглавивший казанский «Рубин» Курбан Бердыев (сейчас ему 67), а также Александр Тарханов (65) — в екатеринбургском «Урале». Язык не повернётся назвать этих специалистов обузой, от которой поскорее хочется избавиться. Юрий Палыч, например, и на восьмом десятке приводил «железнодорожников» к чемпионству, после чего брал Кубок и Суперкубок России. А Курбан Бекиевич, хоть и выигрывал с «Рубином» два кряду чемпионских титула более 10 лет назад, ещё до наступления тогдашних «пенсионных 60 лет», и в «Ростове» четыре года назад показал, что находится в полном порядке как действующий тренер. Серебро в РПЛ и успешный дебют клуба в Лиге чемпионов с домашней победой над мюнхенской «Баварией» — лучшее тому подтверждение.

Но есть одна проблема: «старики» нередко оказываются, по мнению руководителей клубов, личностями вздорными, своенравными, с неуживчивым характером. Бывает, начинают качать права, требуя себе долю полномочий за пределами чисто спортивной работы. В этом, например, обвинил Сёмина нынешний генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. На какие ухищрения не пойдёшь, чтобы убрать «неудобного» тренера и протащить в руководство клуба своих людей!

Юрий Семин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сэр Алекс, ровесник Победы и Оскар на костылях — примеры футбольного долголетия

Впрочем, порой опытные наставники действительно слишком уж увлекаются борьбой за власть, желая взять под контроль практически всю деятельность клуба. На каком-то этапе это действительно может приносить результат (вспомним «Спартак» Олега Романцева, властвовавший в российском футболе практическое целое десятилетие вплоть до наступления нового века, или ту же первую версию бердыевского «Рубина»). Но историей неоднократно доказано, что всякий авторитарный режим в конечном счёте обречён изжить себя.

Скорее всего, понимая, что они уже никогда не получат таких всеобъемлющих полномочий в каком-либо клубе, как это было 15-20 лет назад, Романцев (а ведь ему всего 66) и Бердыев добровольно отошли от тренерской деятельности. Не горит желанием возвращаться к ней и Валерий Газзаев (ему 66 будет в августе), вполне довольный своим нынешним весьма высоким статусом в Госдуме.

Хотя есть и обратные примеры, подтверждающие, что кое-кто из ветеранов отказывается «стареть душой». Тот же Тарханов, поработав в Армении с клубом «Пюник», стал главным тренером красноярского «Енисея», выступающего во второй по рангу российской лиге — ФНЛ. Там же до сих пор с ярославским «Шинником» работает 64-летний Александр Побегалов. А Гаджи Гаджиев в свои 74 года решил прервать 46-летнюю (!) тренерскую карьеру, став одним из учредителей и президентом клуба «Махачкала», созданного на руинах «Анжи».

Тот факт, что продолжать служить футболу и приносить ему пользу можно и в весьма преклонном возрасте, доказывают многочисленные примеры из мировой практики. Один из самых ярких и классических — 27-летний роман Алекса Фергюсона с «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс 13 раз выиграл с этим клубом Английскую премьер-лигу (в том числе пять раз, когда ему уже исполнилось 65) и дважды — Лигу чемпионов (во втором из этих случаев — в московских «Лужниках» в мае 2008-го — ему было 66). И весной 2013 года красиво завершил свою грандиозную тренерскую карьеру, завоевав очередной чемпионский титул в Англии, перешагнув 70-летний рубеж.

Алекс Фергюсон Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Покойный ныне Луис Арагонес в 2008 году снял со сборной Испании проклятье и негласный титул команды-неудачницы, приведя её к победе на чемпионате Европы на пороге своего 70-летия.

Легендарный немецкий тренер Юпп Хайнкес, родившийся в Мёнхенгладбахе 9 мая 1945 года, в 68 лет сделал своеобразный хет-трик, выиграв с «Баварией» Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии. Затем он объявил о завершении тренерской карьеры. Однако осенью 2017-го её возобновил и уже в возрасте 73 лет дошёл с баварцами до ещё одного титула в Бундеслиге.

Ещё один 73-летний аксакал — Оскар Табарес — запомнился болельщикам по работе со сборной Уругвая, причём впервые он появился с ней на мировых чемпионатах ещё в 1990 году в Италии. В 2006-м Табарес снова возглавил национальную команду и сохранял эту должность до весны нынешнего года, даже несмотря на тяжёлую болезнь, вынудившую его передвигаться при помощи костылей. Таким этот колоритный специалист запомнился российским болельщикам на ЧМ-2018, где уругвайцы дошли до четвертьфинала, уступив будущим триумфаторам — французам. Кто знает, сколько бы ещё проработал со сборной почтенный старец Оскар, если бы не пандемия. Из-за коронавируса у Федерации футбола Уругвая возникли серьёзные финансовые проблемы, которые было решено купировать за счёт увольнения большинства сотрудников, в том числе и главного тренера сборной.

«Тамбов», Самара, «Ротор» — варианты для Палыча

Истории, повествующие о творческом долголетии и активной футбольной старости, можно приводить до бесконечности. Все они доказывают две очевидные вещи. Во-первых, тысячу раз правы те футбольные боссы, которые не заглядывают в паспорт соискателям на должность главного тренера. Во-вторых, только сам тренер определяет свой «футбольный» возраст, отдавая себе отчёт, хочет он продолжать работать или нет.

В этом плане Юрий Сёмин был и остаётся ориентиром для всех своих более молодых коллег, не теряя интереса к тренерской деятельности и возрасте «70+» и подкрепляя его реальными победами и титулами. По собственному признанию Юрия Палыча, не собирается он на покой и теперь, когда его настолько несправедливо отстранили от любимого детища всей тренерской жизни — «Локомотива».

Юрий Семин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос в другом — какой из клубов РПЛ сможет предложить Сёмину достойные условия для продолжения карьеры. Речь здесь не столько о финансовой стороне вопроса, сколько о возможности специалиста удовлетворить свои амбиции. После того как твёрдо решил покинуть ЦСКА Виктор Гончаренко, пошли разговоры о том, что хорошо было бы пригласить в «армейский» клуб именно Юрия Палыча.

Однако есть большие сомнения, что две такие футбольные величины, как Евгений Гинер и Юрий Сёмин смогут ужиться в одной берлоге. Владелец «красно-синих» всё же привык работать с более покладистыми тренерами. А Юрию Палычу (да и не только ему, а любому вменяемому специалисту) потребуется усиление состава. На этой почве возможны весьма серьёзные разногласия. Поэтому появление Сёмина в ЦСКА всё-таки маловероятно.

Опыт работы в более чем скромной «Мордовии» подсказывает, что Юрий Палыч вполне может согласиться и сейчас возглавить клуб из нижней половины турнирной таблицы. Но необходимо понимать, что это не должен быть заведомо проигрышный вариант — типа «Оренбурга», на который, похоже, махнули рукой все, начиная с газпромовских «опекунов» из Петербурга (у которых теперь есть куда более перспективный проект под названием ФК «Сочи») и заканчивая руководством РПЛ. Которое разрешает клубу с Южного Урала играть на своём не соответствующем требуемым критериям стадионе, понимая, что до вылета того в ФНЛ осталось подождать совсем немного — несколько туров заново стартовавшего чемпионата...

Нет, Сёмин мог бы возглавить, например, «Тамбов», если бы клуб наконец-то решил проблему со своим хронически нелицензированным стадионом и вернулся играть в свой город. Или броситься спасать «Крылья Советов», которые пока уверенной поступью ведёт к вылету из РПЛ Миодраг Божович. А может, надежду заполучить Юрия Палыча лелеют в Волгограде, чей «Ротор» уже в августе отпразднует возвращение в элитный дивизион российского футбола?

В общем, как видим, варианты есть. Как наличествует и жгучее желание самого Сёмина продолжать творческую работу в футболе. Осталось только дождаться, чтобы достойный клуб и заслуженный специалист как можно быстрее нашли друг друга.