Стало известно о планах создать российский аналог Лиги чемпионов В России хотят возродить Кубок премьер-лиги в формате Лиги чемпионов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России захотели создать аналог Лиги чемпионов, сообщает «Спорт-Экспресс». Для этой цели планируется воссоздать Кубок премьер-лиги в формате, который напоминает главный еврокубковый турнир.

По данным источника, по итогам сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) команды будут разбиты на четыре группы. Первую составят клубы, которые займут с первого по четвёртое место, вторую — с пятого по восьмое, третью — с девятого по 12-е. В последнюю группу войдут оставшиеся команды из РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Затем два лучших клуба из каждой группы выйдут в 1/4 финала. Победители квартетов сыграют с командами, занявшими вторые места. Встречи будут проходить по вторникам, средам и четвергам — в дни матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кубок премьер-лиги проводился в 2003 году. Тогда победителем стал «Зенит».

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские футбольные клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций — турнире национальных команд, информация об этом появилась на сайте УЕФА. Также организация назвала заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу — 2028 и ЧЕ-2032 «неправомочной».