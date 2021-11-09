Стало известно, куда Миранчук может перейти из «Аталанты» зимой

Хавбек итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук покинет команду из Бергамо в зимнее трансферное окно. Игрок может продолжить карьеру в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдории», пишет Calciomercato.

По информации итальянского издания, Миранчук намерен покинуть «Аталанту», так как нуждается в игровой практике. Отмечается, что российский футболист заинтересован в переходе в одну из команд Серии А — «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию».

Миранчук известен по выступлениям за московский «Локомотив». Состав «Аталанты» он пополнил в сентябре 2020 года. С того момента футболист провёл за команду из Бергамо 39 матчей, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. При этом на его счету лишь 1033 сыгранные минуты (26,4 в среднем за встречу).

Ранее стало известно, что болельщики «Аталанты» выступили за то, чтобы Миранчука отдали в аренду зимой. Подобное мнение фанаты высказали на портале Calcio Atalanta, проводившем соответствующий опрос.