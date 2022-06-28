Стал известен список соревнований, для посещения которых потребуется Fan ID Fan ID потребуется для посещения матчей РПЛ и финала Кубка России

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Правительство РФ утвердило список спортивных соревнований, для посещения которых потребуется оформление паспорта болельщика (Fan ID), сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. В нем присутствуют два турнира.

Без Fan ID не получится посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), а также финальную встречу за Кубок России. С 4 июля правила вступят в силу на пяти стадионах РФ. С 1 декабря к ним добавятся еще две арены.

Ранее сообщалось, что фанаты 15 клубов РПЛ высказались против введения системы Fan ID. Они собираются бойкотировать матчи чемпионата России до полной отмены паспортов болельщиков. Фанаты грозненского «Ахмата» остались единственными, кто не выступил против Fan ID и не обозначил свою позицию по этому поводу.