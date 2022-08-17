Московский «Спартак» займет место в первой тройке по итогам Российской премьер-лиги сезона-2022/23. Такое мнение в интервью Metaratings.ru высказал экс-игрок команды, выступавший за сборную России, Александр Мостовой.
Конечно, «Спартак» по итогам чемпионата обязан быть в тройке. Просто посмотрите на другие команды: хорошие иностранцы уехали, играют ребята, у которых нет ни опыта, ни мастерства, ни класса. Поэтому мы видим, что часто ошибаются, часто привозят. Ясно, что «Зенит» по составу претендует на первое место. Они, скорее всего, его и займут. А «Спартак» будет в тройке однозначно, — сказал Мостовой.
После пяти туров РПЛ «Спартак» занимает первое место с 13 очками: четыре победы и одна ничья.
4 августа Александр Мостовой стал главным тренером команды бойцов AMC Fight Nights, которая тоже будет выступать в Медиалиге.