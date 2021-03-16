«Спартак» заинтересовался 100-килограммовым американцем

https://static.news.ru/photo/c8636b3a-8679-11eb-955a-96000091f725_660.jpg Дэрил Дайк Фото: instagram.com/daryld09

Московский «Спартак» выразил заинтересованность в американском нападающем Дэриле Дайке, выступающем за английский «Барнсли». Об этом сообщает портал MLS Transfers.

Вес форварда составляет 100 килограммов при росте 188 сантиметров. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро. Отмечается, что он приходится дальним родственником экс-форварду «Спартака» Эммануэлю Эменике, выступавшему за «красно-белых» с 2011 по 2013 год.

В текущем сезоне Дайк забил три мяча в 10 матчах за «Барнсли» во всех турнирах.

Ранее в среду стало известно о смерти Арнольда Федуна, отца владельца «Спартака» Леонида Федуна, писал NEWS.ru.