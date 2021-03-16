«Спартак» заинтересовался 100-килограммовым американцем

Московский «Спартак» выразил заинтересованность в американском нападающем Дэриле Дайке, выступающем за английский «Барнсли». Об этом сообщает портал MLS Transfers.
Вес форварда составляет 100 килограммов при росте 188 сантиметров. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро. Отмечается, что он приходится дальним родственником экс-форварду «Спартака» Эммануэлю Эменике, выступавшему за «красно-белых» с 2011 по 2013 год.
В текущем сезоне Дайк забил три мяча в 10 матчах за «Барнсли» во всех турнирах.
Ранее в среду стало известно о смерти Арнольда Федуна, отца владельца «Спартака» Леонида Федуна, писал NEWS.ru.