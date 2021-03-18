«Спартак» вернулся на второе место в РПЛ, разгромив «Урал» 5:1

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Московский «Спартак» одержал крупную победу в 23-м туре РПЛ, обыграв дома «Урал» со счётом 5:1. По два мяча за «красно-белых» забили Квинси Промес и Джордан Ларссон.

Форвард столичного клуба Александр Соболев в конце первого тайма сделал счёт крупным, реализовав пенальти. Во втором тайме екатеринбуржцы отыграли один мяч — Эрик Бикфалви также реализовал 11-метровый удар.

«Спартак» после победы над «Уралом» набрал 44 очка и занимает второе место в чемпионате России. Урал с 26 очками расположился на 12-й строчке.

Как сообщал NEWS.ru, руководство московского «Спартака» выразило заинтересованность в американском нападающем Дэриле Дайке, выступающем за английский «Барнсли». Вес форварда составляет 100 килограммов при росте 188 сантиметров. Его трансферная стоимость оценивается в €5 млн. Отмечается, что он приходится дальним родственником экс-форварду «Спартака» Эммануэлю Эменике, выступавшему за «красно-белых» с 2011 по 2013 год.