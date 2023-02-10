«Спартак» обыграл «Сочи» и стал победителем Зимнего кубка РПЛ

Фото: spartak.com

Футбольный клуб «Спартак» досрочно стал победителем Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Это произошло после того, как московские футболисты обыграли в матче третьего тура команду «Сочи» со счетом 2:0, передает ТАСС. Встреча прошла в пятницу, 10 января, в Абу-Даби.

Мячи забили Михаил Игнатов (28) и Кейта Бальде (40). Также после удара нападающего «Сочи» Георгия Мелкадзе мяч побывал в воротах москвичей, однако гол был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Запись показала нарушение форварда на вратаре соперника.

В субботу, 11 февраля, пройдет еще одна встреча в рамках третьего тура соревнований. Встретятся команды «Ростов» и «Краснодар». Встреча уже не повлияет на определение чемпиона турнира, так как «Спартак» по итогам трех игр набрал восемь очков и его уже никто не сможет обогнать. За ним следуют «Сочи» и «Краснодар» с тремя очками, на счету «Ростова» одно очко.

22 февраля «Спартак» проведет первую официальную игру после возобновления сезона. Команда сыграет на выезде против «Локомотива» в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет — Кубка России. Ответная встреча пройдет 27 февраля.

Ранее стало известно, что нападающий Криштиану Роналду забил четыре мяча за новый клуб «Аль-Наср». Его команда одержала победу со счетом 4:0 на выезде над клубом «Аль-Вахда» в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Всего в составе «Аль-Насра» Роналду забил пять мячей в трех официальных матчах.