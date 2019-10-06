https://static.news.ru/photo/45e3ec42-e82e-11e9-a7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Футбольный клуб «Спартак» обратился к болельщикам московской команды с заявлением, предупреждая их о ужесточении мер наказания за использование пиротехники, перед гостевым матчем 12-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Клуб попросил фанатов соблюдать правила поведения на футболе и не использовать пиротехнические изделия во время игры.

Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Клуб отметил, что за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Фанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион во время матча, писал News.ru.