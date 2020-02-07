Футбольный клуб «Спартак» (Москва) обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием взыскать с бразильского «Крузейро» долг за аренду форварда Педро Роши.
Как сообщает Globo Esporte, сумма долга составляет €750 тысяч.
Роша перешёл в «Спартак» из бразильского «Гремио» в 2017 году. В составе «красно-белых» игрок провёл 19 матчей, забив один мяч. Роша на правах аренды выступал в «Крузейро», за который сыграл 33 матча и забил четыре мяча. Клуб не стал выкупать игрока у «Спартака», после чего бразильца арендовал
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