https://static.news.ru/photo/c0a7d84a-4985-11ea-aaa3-fa163e074e61_660.jpg Педро Роша Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием взыскать с бразильского «Крузейро» долг за аренду форварда Педро Роши.

Как сообщает Globo Esporte, сумма долга составляет €750 тысяч.