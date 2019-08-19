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Почему победит «Спартак»

1. Три победы и восемь голов

«Красно-белые» сейчас явно на подъёме. Команда Олега Кононова за последние полторы недели выиграла три матча подряд, забив в них восемь мячей. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы был пройден швейцарский «Тун» (3:2 на выезде, 2:1 дома), а чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в Грозном уверенно победил «Ахмат» (3:1). У «красно-белых» стала прорисовываться комбинационная атакующая игра, и, как следствие, мячи стали забиваться не только со стандартных положений. За четыре первых тура «Спартак» с трудом наскрёб три гола — и ровно столько же забил в Грозном. При этом подопечные Олега Кононова при необходимости проявляют и волевые качества, как это было в обоих поединках с «Туном». В гостях «Спартак» сумел вырвать победу после того, как позволил сопернику отыграть два мяча, а в минувший четверг на стадионе в Тушино «красно-белые» и вовсе пропустили первыми, однако во втором тайме переломили ход игры и выиграли благодаря голам Эсекиэля Понсе и Андре Шюррле.

2. Новый лидер команды

Недавний переход Андре Шюррле в «Спартак» был обставлен с помпой: как же — всего лишь третий чемпион мира в РПЛ! Ранее в этом коротеньком списке фигурировали лишь бразилец Роберто Карлос (выступал в 2011-2012 годах за махачкалинский «Анжи») и немец Бенедикт Хёведес, сейчас играющий за московский «Локомотив». При этом оба — игроки обороны, тогда как Шюррле — футболист атакующий, а значит, в большей степени способный взять на себя роль лидера команды. Конечно, поначалу были опасения, что 28-летний немец приедет в Россию в основном за хорошей зарплатой, не слишком утруждая себя на поле. Однако уже первые матчи за «красно-белых» показали: Шюррле настроен выдавать здесь свой максимум. Во всех трёх последних матчах он отличался результативными действиями, забив два мяча и отдав две результативные передачи. Отдельно стоит отметить и универсализм Андре: он одинаково успешно может сыграть и выдвинутого вперёд нападающего, и флангового атакующего игрока, и на позиции плеймейкера. С учётом поединка с «Динамо» (0:0), в котором немец вышел на замену, дерби с ЦСКА станет для Шюррле уже пятой игрой в составе «Спартака» — вполне достаточно для футболиста столь высокого уровня, чтобы полностью освоиться в команде и повести её за собой.

3. Полная обойма

В отличие от «армейцев», у которых в матче предыдущего тура с «Сочи» неприятные повреждения получили атакующие игроки Фёдор Чалов (перелом носа со смещением) и Арнор Сигурдссон (травма голеностопа), «Спартак» подходит к дерби в оптимальном составе. Единственная потеря «красно-белых» — продолжающий отбывать трёхматчевую дисквалификацию за удаление в поединке с «Динамо» Понсе, но далеко не факт, что аргентинцу нашлось бы место в «основе» после появления в «Спартаке» вслед за Шюррле голландца Гуса Тила и шведа Джордана Ларссона. Вся эта троица вместе с фланговым хавбеком Зелимханом Бакаевым должна составить ударную силу «гладиаторов» в поединке с «армейцами». У которых, правда, весьма вероятно появление Чалова на поле в специальной защитной маске. Однако не будем также забывать о травме Георгия Щенникова, обычно весьма удачно играющего именно против «Спартака». В общем, кадровых проблем у наставника «красно-синих» значительно больше, нежели у Олега Кононова.

Почему победит ЦСКА

1. Сыгранный состав

Набор упомянутых выше спартаковских новичков во главе с Шюррле, безусловно, впечатляет, но все они только вливаются в новый коллектив, проведя за «красно-белых» считаное количество матчей. А значит, об идеальном взаимопонимании и сыгранности обновлённого «Спартака» прямо сейчас не может быть и речи. ЦСКА в этом плане имеет значительное преимущество. После того как в межсезонье удалось сохранить в команде Николу Влашича, а затем не упустить в захлопывающееся в Англии трансферное окно Чалова, состав «красно-синих» остаётся почти неизменным по сравнению с концовкой прошлого сезона. Особенно это касается группы атаки, где Гончаренко давно расписал все роли между подопечными. Конечно, травма Сигурдссона, оформившего победный дубль в последней на данный момент очной встрече соперников — в апреле на «Открытие Арене», — это серьёзная потеря. Но тренерский штаб «армейцев» не раз демонстрировал умение находить оптимальные кадровые и тактические решения, позволяющие нивелировать отсутствие того или иного ключевого игрока.

2. Психологическое преимущество

«Красно-синие» в последние годы успешно играют со «Спартаком» как дома, так и в гостях. Достаточно сказать, что в трёх из пяти дерби, прошедших на арене в Тушино после её сдачи в эксплуатацию в сентябре 2014 года, ЦСКА брал верх — 4:0 в мае 2015-го, 2:1 в августе того же года, 2:0 в апреле нынешнего. Последняя победа «красно-белых» над «красно-синими» датирована декабрём 2017-го (3:0), когда у руля «Спартака» ещё стоял Массимо Каррера, а на поле «зажигал» Квинси Промес. В прошлом сезоне «армейцы» тоже имеют преимущество в очных встречах с заклятыми соперниками, сыграв на своём поле вничью (1:1) и, как уже было упомянуто, победив 2:0 на выезде. Вне всяких сомнений, полученный положительный опыт в главном дерби страны благотворно повлияет на настрой «армейцев» и придаст им дополнительную уверенность в собственных силах накануне очередного матча со «Спартаком».

3. Система VAR

Было бы удивительно, если бы в столь важном поединке, как главное российское дерби, не использовалась система видеоассистентов рефери (VAR). И есть все основания утверждать, что возможность судей прибегать к помощи видеоповторов в большей степени сыграет на руку «армейцам». Почему? По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, по мнению специалистов и болельщиков «Спартак» на старте нынешнего сезона добыл несколько очков из-за судейских ошибок в пользу «красно-белых», и в тех матчах исправить эти ошибки было невозможно ввиду отсутствия VAR (система пока внедряется в РПЛ постепенно, применяясь на одном-двух матчах в каждом туре). Во-вторых, ЦСКА благодаря видеоповторам уже выиграл одно дерби в текущем сезоне — у «Локомотива». Так почему бы не выиграть и второе? Не забудем и ещё раз упомянуть о травмах Чалова и Сигурдссона в поединке предыдущего тура с сочинцами, на которые не последовало должной реакции со стороны арбитра опять же по причине отсутствия VAR. Так что для «красно-синих» система видеоповторов в предстоящем дерби должна стать если не серьёзным козырем, то хотя бы гарантом справедливых судейских решений и закономерного исхода матча.