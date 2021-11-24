Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения в ЛЕ

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Тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти отказался пожимать руку наставнику «Спартака» Рую Витории после проигрыша своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом пишет Soccer.ru.

Сообщается, что после финального свистка Витория отправился пожимать руку тренеру соперников, однако Спаллетти ответил на этот жест демонстративным отказом.

Московский «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» со счётом 2:1. Матч прошёл в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

В матче первого круга группового этапа Лиги Европы «красно-белые» также обыграли «Наполи» — 3:2 на выезде.

Таким образом, в турнирной таблице группы С «Спартак» сейчас занимает первое место, имея на счету 7 очков. У «Наполи» также 7 очков, но итальянцы находятся на втором месте, уступая российскому клубу по дополнительным показателям.