Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения в ЛЕ

Тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти отказался пожимать руку наставнику «Спартака» Рую Витории после проигрыша своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом пишет Soccer.ru.
Сообщается, что после финального свистка Витория
Московский «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» со счётом 2:1. Матч прошёл в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
В матче первого круга группового этапа Лиги Европы «красно-белые» также обыграли «Наполи» — 3:2 на выезде.
Таким образом, в турнирной таблице группы С «Спартак» сейчас занимает первое место, имея на счету 7 очков. У «Наполи» также 7 очков, но итальянцы находятся на втором месте, уступая российскому клубу по дополнительным показателям.