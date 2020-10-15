Сорокин опроверг слухи об отмене Евро-2020 в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/26de451a-0f81-11eb-89a5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сорокин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома Союза европейский футбольных ассоциаций Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что УЕФА может отменить матчи чемпионата Европы в Петербурге.

Мы даже не хотим комментировать подобные слухи, продолжаем готовить Евро-2020 на высоком, спортивном, художественном уровне, — сказал Сорокин корреспонденту NEWS.ru.

Британанский таблоид The Sun ранее сообщил, что УЕФА может отозвать у Санкт-Петербурга право принимать матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. Также сообщалось, что в списке на исключение хозяев турнира значится Баку, так как Азербайджан находится в состоянии конфликта с Арменией. Кроме того в УЕФА раздумывают и насчёт Бильбао, где плохо идёт продажа билетов.

Сборная России откроет для себя чемпионат Европы матчем против бельгийцев. Он состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Следующая игра пройдёт также в Питере 16 июня. Подопечным Станислава Черчесова предстоит встретиться со сборной Финляндии. Заключительный матч против датчан, назначенный на 21 июня, российская национальная команда проведёт в Копенгагене.

Ранее УЕФА сообщил, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Все 12 городов-организаторов подтвердили свои намерения принять матчи Евро-2020 летом следующего года, писал NEWS.ru.