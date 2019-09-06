https://static.news.ru/photo/ef1f5636-d08a-11e9-a372-fa163e074e61_660.jpgАлексей Сорокин Фото: Сергей Булкин/News.ru
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин прокомментировал информацию, примет ли Санкт-Петербург финал Лиги чемпионов — 2020/21.
Решение будет принимать исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это произойдет в Любляне 24 сентября. На данный момент все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами, — приводит слова Сорокина ТАСС.
Ранее появилась информация, что именно Северная столица примет финал еврокубка в связи с презентацией города на одном из конгрессов. Выдвижение Петербурга было утверждено исполкомом Российского футбольного союза (РФС) в декабре 2018 года.
Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 прошёл в столице Турции Стамбуле.
Ранее бывший владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Андрей Червиченко прокомментировал News.ru удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.