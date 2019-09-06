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Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Кокорин захочет показать всем, что он, в первую очередь, талантливый футболист, а не хулиган. Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернётся на топ-уровень, — приводит слова Луческу Sport24.ru....