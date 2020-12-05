Собиравшийся бойкотировать «Тамбов» объявил состав на матч со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/430c33c8-36fa-11eb-b4ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Тамбова» на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 16:30 мск.

Так, за «Спартак» на поле выйдут Максименко, Мозес, Маслов, Джикия (к), Жиго, Айртон, Крал, Умяров, Бакаев, Ларссон, Понсе.

В то же время за «Тамбов» сыграют Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасёв, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков, Онугха, Карапетян.

Некоторое время назад появилась информация о том, что футболисты «Тамбова» собираются бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против московского «Спартака» из-за задолженностей по зарплате. Письмо соответствующего содержания и с аналогичной просьбой они уже писали губернатору Александру Никитину. Генеральный директор команды Ольга Коновалова сообщала, что задолженность составляла более 140 млн рублей. Однако в течение лета клубу удалось её закрыть.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА проинформировал о заключении нового контракта с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.

Так, новое соглашение заключено до окончания сезона-2024/25.