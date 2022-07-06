«Смотрел порно в перерыве игры»: экс-игрок «Арсенала» рассказал об Аршавине

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Андрей Аршавин

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал о необычном случае с участием российского одноклубника Андрея Аршавина. Этот случай связан с просмотром видео для взрослых.

Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса. Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно, — сказал Адебайор порталу Sport24.

Он добавил, что знает ни одного другого игрока, который смотрел бы порно в перерыве матча, но отношения с россиянином у него были отличные.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год и забил 23 гола за клуб в 105 матчах.

2 июня Аршавин рассказал, когда российские клубы вернутся в Лигу чемпионов.