Смолов поделился впечатлениями от выступления в чемпионате Испании

https://static.news.ru/photo/e5e58706-d96d-11ea-8038-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов во время открытой тренировки команды поделился впечатлениями от выступления в чемпионате Испании.

Игра в Испании — незабываемый опыт в моей карьере. Не просто так Ла Лига — одна из лучших лиг в мире. Думаю, это в любом случае делает тебя лучше как человека, когда ты играешь в другой стране и тебе удаётся проявить свои лучшие качества. Это большой опыт для футболиста, — передаёт слова Смолова корреспондент NEWS.ru.

Россиянин полгода выступал за испанский клуб «Сельта» и забил два гола. Оба пришлись в ворота грандов — мадридского «Реала» и «Барселоны». Он принял участие в 14 матчах за испанский коллектив, правда только лишь в одной игре спортсмен провёл все 90 минут на поле. Помимо двух голов на его счету Смолова четыре жёлтые карточки.

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