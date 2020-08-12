Смолов отдал налётчикам в Барселоне часы за €300 тысяч

Часы стоимостью €300 тысяч стали добычей группы молодых людей из Северной Африки, которые напали в одном из ночных клубов Барселоны на российского футболиста Фёдора Смолова.
Он там отдыхал с друзьями в день выездного матча «Сельты» против «Эспаньола» (0:0). Инцидент произошёл 19 июля, в тот день игрок московского «Локомотива», находившийся в «Сельте» на правах аренды, на поле так и не вышел,
Издание отмечает, что полиция Барселоны подозревает в преступлении группу мигрантов, которая прежде уже совершала подобные налёты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 30-летний нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов обратился к болельщикам клуба. По его словам, спортсменов очень отвлекает от игры, когда болельщики кричат гадости. Смолов призвал болельщиков не устраивать разборок. Он отметил, что хотел бы видеть заинтересованность со стороны фанатов.
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