Смолов отдал налётчикам в Барселоне часы за €300 тысяч

https://static.news.ru/photo/898d6f24-dcf5-11ea-9b62-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Yevgeny Philippov/Russia Look/Global Look Press

Часы стоимостью €300 тысяч стали добычей группы молодых людей из Северной Африки, которые напали в одном из ночных клубов Барселоны на российского футболиста Фёдора Смолова.

Он там отдыхал с друзьями в день выездного матча «Сельты» против «Эспаньола» (0:0). Инцидент произошёл 19 июля, в тот день игрок московского «Локомотива», находившийся в «Сельте» на правах аренды, на поле так и не вышел, сообщает El Caso.

Издание отмечает, что полиция Барселоны подозревает в преступлении группу мигрантов, которая прежде уже совершала подобные налёты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 30-летний нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов обратился к болельщикам клуба. По его словам, спортсменов очень отвлекает от игры, когда болельщики кричат гадости. Смолов призвал болельщиков не устраивать разборок. Он отметил, что хотел бы видеть заинтересованность со стороны фанатов.