Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов обратился к болельщикам

https://static.news.ru/photo/d04c1848-d976-11ea-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

30-летний нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов обратился к болельщикам клуба.

Я благодарен, что меня тепло приняли болельщики «Локомотива», я не так долго в клубе, и мне это важно. Я вчера пошёл разминаться во втором тайме и думал, как приносить пользу команде, но я слышал с трибуны скептические выкрики, — передаёт слова Смолова корреспондент NEWS.ru.

По его словам, спортсменов очень отвлекает от игры, когда болельщики кричат гадости.

Мы реально хотим вместе выиграть кубок, когда вы нас поддерживаете — это очень нам помогает. Когда вы кричите гадости — это тоже отвлекает и влияет на игру, — заявил футболист.

Смолов призвал болельщиков не устраивать разборок. Он отметил, что хотел бы видеть заинтересованность со стороны фанатов.

Давайте чаще общаться после матчей, мы будем подходить к трибунам, — предложил футболист.

NEWS.ru писал, что 7 августа московский «Локомотив» уступил"Зениту" в мачте за Суперкубок по футболу. Встреча закончилась со счётом 1:2. Голы забили Артём Дзюба, Магомед Оздоев из «Зенита» и Ведран Чорлука из «Локомотива».

Ранее генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе заявил, что не уйдёт со своего поста, несмотря на желание болельщиков команды. Он подчеркнул, что сделает всё возможное, чтобы клуб стал сильнейшим.