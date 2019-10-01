Очередной тур Российской премьер-лиги (РПЛ) содержал в себе поединок с вывеской «супер»: в Черкизово встречались «Локомотив» и петербургский «Зенит». Правда, игра получилась в большей степени напряжённой, чем зрелищной. «Постаралась» и система VAR, отменившая по одному голу каждой команды и сохранившая минимальную победу за хозяевами. Так что в туре хватало и других героев, которые и попали в представляемую News.ru символическую сборную.

Сослан Джанаев, «Сочи»

Только спустя два с половиной месяца (или, если точнее, 79 дней) после начала чемпионата дебютант премьер-лиги забил первые мячи и одержал первую победу на своём поле. До этого сочинцы забивали и выигрывали только на выезде, а на «Фиште» всухую уступили «Зениту» и «Локомотиву», а также сыграли безголевую ничью с «Уфой». Но вот, как говорится, прорвало. Грозненский «Ахмат» приехал на Черноморское побережье с твёрдым намерением взять очки и поправить турнирное положение, а возвращался несолоно хлебавши. Более подробно о бедах гостей — чуть ниже, а пока отметим, что в буквальном смысле хорошенько приложил руку к поражению «Ахмата» Сослан Джанаев. Голкипер хозяев отразил шесть ударов соперника в створ и нейтрализовал все опасные моменты у своих ворот. Второй подряд вызов в сборную России на отборочные матчи Евро-2020 стал для него отличным бонусом к первой домашней сухой победе в РПЛ.

Андрей Малых, «Оренбург»

Как и у «курортников», постепенно налаживается жизнь и у «газовиков» с Южного Урала. После провального старта чемпионата (четыре поражения подряд) «Оренбург» в четырёх последних турах выиграл трижды и поднялся в турнирной таблице даже над зоной стыковых матчей. Последняя из этих побед получила особый резонанс, поскольку именно после домашнего поражения от оренбуржцев в отставку отправился главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов. Формальным инициатором этого увольнения выступил Андрей Малых. Правый защитник «Оренбурга» под занавес первого тайма открыл счёт в матче, замкнув головой навес Георгия Зотова с противоположного фланга. И по ходу всей встречи Малых был чрезвычайно активен, регулярно появляясь возле штрафной москвичей и внутри неё. После перерыва нападающий Джордже Деспотович эффектно — и тоже головой — забил второй мяч в ворота «красно-белых», и на этом период работы Кононова в «Спартаке» был окончен.

Александр Мартынович, «Краснодар»

Одним из самых ярких в обозреваемом туре стал поединок «Краснодара» и тульского «Арсенала». Соперники на двоих нанесли 39 ударов, из них десять — в створ ворот (для сравнения: 14 и 4 — аналогичные цифры в главном матче тура «Локо» — «Зенит»), при этом гости ничуть не уступали одному из лидеров РПЛ, упустив, по мнению одного из статистических интернет-ресурсов, шесть (!) явных голевых моментов. В каких-то эпизодах грешили неточными ударами сами «оружейники», а в других на их пути вставали игроки обороны «быков» во главе с Александром Мартыновичем. Капитан «Краснодара», в частности, заблокировал три удара соперника (всего южане сделали это девять раз), не щадя — в буквальном смысле слова — ни головы, ни живота своего. Самоотверженная игра помогла «чёрно-зелёным» отстоять свои ворота и добиться победы со счётом 2:0.

Бенедикт Хёведес, «Локомотив»

Впрочем, если в этом туре и существовало осязаемое воплощение понятия «бетонная оборона», то его можно применить к защите «Локомотива». Подопечные Юрия Сёмина практически идеально сыграли у своих ворот, зацементировав все тропинки и лазейки в штрафную и почти не позволяя игрокам «Зенита» наносить удары издали. Когда ещё можно увидеть, что Артём Дзюба и Сердар Азмун довольствуются краткосрочными свиданиями с мячом, преимущественно у боковых линий поля и без намёка на угрозу воротам Гильерме? Питерским нападающим впору было писать жалобу руководству РПЛ на Ведрана Чорлуку и Бенедикта Хёведеса, которые мешали им осуществлять профессиональную деятельность и радовать болельщиков забитыми мячами. Хотя жалобу эту, разумеется, никто бы не рассмотрел — потому что хорват и немец в составе «железнодорожников» тоже осуществляли свою профессиональную деятельность. Да ещё как исполняли, на каком высочайшем уровне!

Бенедикт Хёведес Сергей Булкин/News.ru

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

Лучшая защита — это нападение. Фраза, наилучшим образом характеризующая текущее положение дел в «армейской» команде. Выбыли из строя несколько ключевых игроков, в том числе, защитников? Не беда — перестроим свои ряды таким образом, что большое количество атакующих игроков на поле попросту не позволит сопернику приближаться к воротам Игоря Акинфеева. Более того, при схеме с тремя защитниками (не центральными, а всего тремя!) кто-то один из этого трио регулярно подключается в атаку. Чаще всего в этой роли оказывается универсал Хёрдур Магнуссон. Исландец, как известно, способен сыграть и левого центрального защитника, и закрыть всю бровку при надобности. Так что нет ничего удивительного в том, что в двух последних выездных матчах Магнуссон становится автором одного из забитых «красно-синими» мячей. Двумя неделями ранее он установил окончательный счёт (2:0) в Саранске против «Тамбова», а теперь положил начало разгрому (3:0) «Урала» на его арене в Екатеринбурге.

Ивелин Попов, «Ростов»

Команда Валерия Карпина — в группе лидеров чемпионата, по результативности (20 мячей) — вторая в РПЛ после «Краснодара» (23), а форвард «жёлто-синих» Элдор Шомуродов с девятью голами — лучший бомбардир чемпионата. Вам не хочется ущипнуть себя с вопросом: а наяву ли всё это? «Ростов» времён Курбана Бердыева слыл командой оборонительной, зато теперь усиленно ломает стереотипы. Группа атаки вкупе с полузащитой дончан стремительно набирает висты и стремится к тому, чтобы выйти на ведущие роли в РПЛ. А Ивелин Попов, похоже, хочет доказать, что его чемпионство со «Спартаком» три года назад с нечастыми появлениями на поле — отнюдь не пик его российской карьеры. Болгарин в «Ростове» чувствует себя всё увереннее, а в минувшем туре и вовсе отметился эффектным голом, положившим начало разгрому московского «Динамо» (3:0) и в целом продуктивной игрой при организации атак.

Матиас Норманн, «Ростов»

Один из секретов успешной игры «жёлто-синих» заключается в максимализме их наставника. Помните доктора, замечательно сыгранного Леонидом Броневым в комедии Марка Захарова «Формула любви»? Того ничем было не удивить, и на всякий неординарный случай у него была готова история из собственной врачебной практики, когда проглоченная пациентом ложка казалась безобидной шалостью. Вот и Валерия Карпина трудно спровоцировать даже на скупую похвалу в адрес кого-то из подопечных. Норвежец Матиас Норманн в нескольких последних матчах демонстрирует потрясающий объём работы в середине поля, успевая не только разрушать атаки соперника, но и помогать конструировать свои — а в поединке с «Динамо» ещё и отметиться голевым пасом на Бахтиёра Зайнутдинова. Так Валерий Георгиевич и глазом не моргнёт — скажет вам, что, дескать, ничего особенного, обычная игра для центрального полузащитника. Наверное, для игроков «Ростова» такие слова наставника звучат как высшая похвала.

Кристиан Нобоа, «Сочи»

Возможно, это просто совпадение, но дела «Сочи» в премьер-лиге пошли на лад, когда состав команды пополнил, а затем и стал регулярно выходить на поле с первых минут 34-летний эквадорский хавбек. Напомним, что он прибыл на Черноморское побережье одним из последних в группе «гуманитарной помощи» из восьми футболистов, откомандированных на помощь дебютанту РПЛ петербургским «Зенитом». Нобоа, как опытный и многофункциональный футболист, сразу стал важным звеном в средней линии южан. А в поединке с «Ахматом» открыл счёт забитым мячам за сочинцев, красиво пробив в падении через себя. Этот гол окончательно лишил грозненцев шансов на спасение, опустил гостей на предпоследнее место в турнирной таблице, а их главного тренера Рашида Рахимова подтолкнул к отставке. Которая и была принята руководством клуба.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»

После серии неудачных матчей (в том числе фиаско в Лиге Европы против швейцарского «Базеля» и провального первого тайма в Москве против ЦСКА) команда Мурада Мусаева продемонстрировала, что готова держать удар. Поединок «быков» с тульским «Арсеналом», как уже отмечалось выше, получился одним из самых ярких в туре, с множеством голевых моментов и шансами на победу для обеих команд. До середины второго тайма хозяева вели в счёте лишь благодаря голу Ари с пенальти, законность назначения которого подвергли сомнению, хотя система VAR на краснодарском стадионе присутствовала. Поэтому второй забитый мяч в исполнении Магомеда-Шапи Сулейманова случился для «чёрно-зелёных» как нельзя вовремя. Получив столь внушительную фору, кубанцы почувствовали себя уверенно, довели матч до победы и сохранили позиции в лидирующей группе РПЛ.

Фёдор Смолов, «Локомотив»

В принципиальном поединке с «Зенитом» 29-летний форвард «железнодорожников» сыграл одну из заглавных ролей. В концовке первого тайма Фёдор Смолов забил эффектный мяч головой после подачи Жоау Мариу — однако взятие ворот засчитано не было после просмотра видеоповтора, который определил нарушение правил со стороны португальского полузащитника против зенитовца Себастьяна Дриусси. Едва началась вторая половина встречи, как Смолов отдал удобный и своевременный пас под удар Гжегожу Крыховяку — и этот гол оказался победным. В последних турах Фёдор явно возвращает себе лучшие кондиции и психологическую уверенность, чему немало поспособствовал и реализованный в предыдущем матче в Оренбурге пенальти. А наставник российской сборной Станислав Черчесов в Смолове и не сомневается, в очередной раз прислав нападающему «Локо» вызов на матчи отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

Локомотив - Зенит. 1:0. Гжегож Крыховяк, Российская Премьер-Лига, 11 тур 28.09.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

Александр Соболев, «Крылья Советов»

А вот второй снайпер нынешнего чемпионата, забивший в 11 турах восемь мячей, пока приглашения от Станислава Саламовича не дождался. Черчесов в своей привычной манере, не допускающей резких кадровых решений, даёт самарскому нападающему возможность заматереть и обрести стабильность, о чём и рассказал на специальном брифинге, посвящённом объявлению состава на матчи квалификации Евро-2020 с шотландцами и киприотами. Тем временем Соболев в обозреваемом туре фактически за минуту обеспечил своей команды домашнюю победу над «Тамбовом», сначала реализовав пенальти, а затем отдав результативную передачу Максиму Канунникову. Эти три очка позволили «Крыльям Советов» покинуть зону вылета и переместиться поближе к «золотой середине» турнирной таблицы премьер-лиги.