Названа вероятная причина смерти экс главного тренера ФК «Ростов» Гамулы

Бывший игрок новороссийского «Черноморца», агент Роман Орещук сообщил, что одной из причин смерти бывшего главного тренера футбольного клуба «Ростов» Игоря Гамулы мог стать гипогликемический шок. По словам спортсмена, тело скончавшегося мужчины нашла его дочь, пишет ТАСС.

Одна из версий — гипогликемический шок, но это только похоже, не могу сказать на 100%, подробности выясняются. Как я понял, его будут хоронить в Ростове, но пока прошло мало времени, — сказал Орещук.

По его словам, тело было обнаружено примерно в 08:30–9:30 по местному времени. Агент отметил, что о смерти бывшего главного тренера первой узнала именно его дочь.

Игорь Гамула — советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. В разные годы он был тренером-селекционером клуба «Ростов», наставником его молодёжной сборной и главным тренером команды. В советское время выступал за донские клубы «Ростсельмаш» (нынешний ФК «Ростов») и СКА, вместе с которым выиграл Кубок СССР.

Ранее полузащитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков признался, что был шокирован, узнав о смерти Гамулы. Спортсмен заявил, что в последний раз созванивался с ним месяц назад. О смерти экс-тренера стало известно 8 декабря.