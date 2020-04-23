Скончался бывший президент «Болоньи», cпасший клуб от банкротства

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Бывший президент футбольного клуба «Болонья» Гаццони Фраскара скончался в возрасте 84 лет, сообщает La Gazzeta dello Sport.

Фраскара спас клуб от банкротства, когда «Болонья» выступала в итальянской Серии С. За три года он вернул команду в высший дивизион, которая не покидала Серию А до конца сезона-2004/05.

При руководстве Фраскары в клуб пришли знаменитые Роберто Баджо и Беппе Синьори.

В 1998 году команда выиграла Кубок Интертото, а после «Болонья» дошла до полуфинала Кубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что защитник итальянского футбольного клуба «Виченца» Эдоардо Больцона попал в больницу с кровоизлиянием в мозг, писалNEWS.ru.