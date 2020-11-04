«СКА-Хабаровск» стал последним участником 1/8 финала Кубка России

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Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл казанский «Рубин» в последней встрече группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча закончилась со счётом 1:0, единственный мяч на 75-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. Хабаровчане таким образом обеспечили себе участие в плей-офф, казанцы свое выступление в турнире закончили. «СКА-Хабаровск» стал одним из двух клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второго по значимости дивизиона РФ), сумевших выйти в 1/8 финала.

В играх на вылет также примут участие «Спартак» (Москва), «Арсенал» (Тула), «Урал» (Екатеринбург), «Химки», «Уфа», «Сочи», «Тамбов», «Крылья Советов» (Самара, представляет ФНЛ), «Ахмат» (Грозный), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» (все — Москва).