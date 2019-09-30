https://static.news.ru/photo/28b1708e-e399-11e9-90af-fa163e074e61_660.jpg Диего Симеоне Фото: simeone/instagram.com

Главный тренер испанского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива» подчеркнул, что его подопечные сильны командной игрой.

Чорлука (игрок «Локомотива». — News.ru) сказал, что я самый опасный в «Атлетико»? Но я же не игрок. Комплимент приятен, но мы сильны командной игрой, что и должны показать в Москве, — сказал Симеоне.

Он подчеркнул, что важно, чтобы у команды была игровая идея, приносившая результат, и отметил, что у «Локомотива» такая есть.

Симеоне также сказал, что в предстоящем матче можно будет увидеть трио Жуан Фелиш — Диего Коста — Альваро Мората.

Вопрос лишь в готовности каждого игрока к конкретному матчу. У нас хорошая конкуренция в средней линии, где есть и Сауль, и Коке. Эррера неплохо провёл 15 минут против «Ювентуса», и это даёт ему шансы на попадание в состав в Москве, — добавил тренер.

Аргентинский специалист отметил, что Леверкузене «Локомотив» смотрелся здорово.

Юрий Сёмин давно известен как опытный и знающий своё дело наставник. Безусловно, есть опасения, что в нашей очной встрече игра получится закрытой. Но надеюсь, что в атаке мы тоже будем состоятельны, — заключил Симеоне.

Матч между «Локомотивом» и «Атлетико» состоится на стадионе «РЖД-Арена» 1 октября, начало встречи в 22:00 мск.

Ранее защитник «Локомотив» Ведран Чорлука заявил, что игроки московской команды не испытывают страха перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», писал News.ru.