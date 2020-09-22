Швейцарская прокуратура запросила 28 месяцев тюрьмы для президента ПСЖ

https://static.news.ru/photo/308f6562-fcfd-11ea-9350-fa163e074e61_660.jpg Нассер Аль-Хелаифи Фото: Michael Regan - UEFA via www.imago-images.de/Global Look Press

Прокуратура Швейцарии запросила три года тюремного заключения для бывшего секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке и 28 месяцев для президента французского футбольного клуба ПСЖ Нассера аль-Хелаифи по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает Le Monde. Вальке швейцарская Генпрокуратура обвиняет в том, что он во время нахождения в должности получил от президента ПСЖ различные преференции, в финансовом выражении эквивалентные сумме от €1,4 до €2,3 млн. В частности, речь идёт о праве на использование виллы на Сардинии с марта 2014 года по сентябрь 2015 года. Следователи считают, что таким образом аль-Хелаифи добился передачи прав возглавляемой им медиагруппе на трансляцию чемпионатов мира 2026 и 2030 годов. Вальке также обвиняют в пассивной коррупции по другим эпизодам.

Дело в отношении экс-секретаря ФИФА и президента ПСЖ по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов Генпрокуратура Швейцарии возбудила в 2017 году. В феврале 2020 года аль-Хелаифи выплатил около $1 млн в рамках мирового соглашения, после чего часть обвинений с него сняли.

Вальке временно отстранили от должности в сентябре 2015 года в связи с возможным участием в нелегальной торговле билетами на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии. В феврале 2016 года ФИФА отстранила секретаря на 12 лет, позже апелляционный комитет федерации сократил этот срок до 10 лет. Вальке попытался оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде, но потерпел неудачу.

Как писал NEWS.ru, аль-Хелаифи с момента покупки ПСЖ в 2011 году до первого выхода парижан в финал Лиги чемпионов в 2020-м потратил на трансферы около €1,3 млрд.