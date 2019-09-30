https://static.news.ru/photo/bb865cb8-e370-11e9-bfa0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Шевченко Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить итальянский «Милан».

Если «Милан» в седьмом туре чемпионата Италии в матче против «Дженои» допустит четвёртое поражение подряд, главного тренера миланского клуба Марко Джампаоло может сменить Шевченко, сообщает Tuttomercatoweb.

Украинец выступал за «Милан» с 1999 по 2006, а также с 2008 по 2009 год, проведя за команду 322 матча и забив 175 голов. Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года.

«Милан» после шести туров занимает 16-е место в турнирной таблице, одержав лишь две победы и набрав шесть очков.

Бывший игрок футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд считает, что московскую команду должен возглавить итальянец Массимо Каррера, писал News.ru.