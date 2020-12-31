Сергей Семак рассказал, чему его научил 2020 год

https://static.news.ru/photo/70fbaabc-4c2a-11eb-8313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги 2020 года. Он отметил, что ушедший год дал много жизненных уроков.

Вечно ищущие ярких впечатлений где-то подальше от дома, мы остановились на бегу и, оглянувшись вокруг, заметили так много удивительных красот в своей родной стране. Всё больше новых отечественных марок, продуктов, изобретений, русских талантливых ребят радуют и вдохновляют, — написал Семак в Instagram.

Сергей Богданович добавил, что главный урок заключается в том, что за счастьем не нужно ездить на другой конец Земли. По его словам, всё, что нужно для счастья, есть здесь и сейчас.

Спасибо 2020 за всё! Было жёстко, но полезно, — резюмировал специалист.

В прошлом году «Зенит» под руководством Семака во второй раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок России. На зимнюю паузу в розыгрыше РПЛ-2020/21 «сине-бело-голубые» ушли в статусе единоличного лидера турнирной таблицы, опережая ближайших преследователей из ЦСКА на четыре очка.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал специалиста, который, по его мнению, на данный момент является лучшим тренером в Российской премьер-лиге. Юрий Павлович, руководствуясь очевидным критерием — лидерством «Зенита» в чемпионате, объявил лучшим Семака.