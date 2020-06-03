Семья футболиста Погребняка вылечилась от коронавируса

Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк, вылечившийся от коронавируса, заявил, что его супруга и дети также вылечились от COVID-19.
Что касается семьи, то всё в порядке. У детей болезнь прошла в лёгкой форме. Жена тоже выздоровела, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
Говоря о состоянии своего здоровья, игрок отметил, что чувствует себя хорошо.
Ранее Погребняк был выписан из больницы, куда попал 22 мая с коронавирусом. Позже у него была обнаружена двусторонняя пневмония, писал NEWS.ru.
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