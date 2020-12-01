Семак связал неудачи «Зенита» в ЛЧ со слабой работой на трансферном рынке

https://static.news.ru/photo/e015a030-33c8-11eb-bf89-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции оценил перспективы команды перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге».

Специалист отметил, что в первой встрече, завершившейся победой бельгийцев, «Зенит» действовал «не пассивно, а осторожно».

Игра была напряжённая, потому что её цена была высока. Нужно меньше ошибаться в обороне, тогда будем меньше пропускать. У нас были шансы впереди, но побеждает не та команда, которая создаёт больше моментов, — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

Тренер допустил, что руководство команды могло бы вести себя активнее на трансферном рынке перед началом сезона. По мнению Семака, «Зениту» не хватает качественных футболистов на нескольких ключевых позициях.

Чтобы быть мощными в каждой игре, нужно проводить ротацию. А для этого нужно иметь длинную скамейку. А такого в России сейчас никто не может себе позволить в сложившихся обстоятельствах. <...> Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали, — рассказал наставник «сине-бело-голубых».

Семак подчеркнул, что в команде осознают всю сложность положения в группе ЛЧ. Тренер пообещал, что футболисты приложат все усилия в предстоящем матче, чтобы добиться положительного результата.

В последней игре в рамках РПЛ «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). Как передавал NEWS.ru, нападающий петербургского клуба Артём Дзюба, вышедший на матч с капитанской повязкой, досрочно покинул поле из-за травмы паха.