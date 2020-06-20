Семак о матче с ЦСКА: играли неплохо, победили заслуженно

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал рестарт Российской премьер-лиги и победу своих подопечных над московским ЦСКА со счётом 4:0.

Нам важно забивать и не пропускать. Неважно, в начале матча или в конце. Мы неплохо играли и заслуженно победили, — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, выход Далера Кузяева в стартовом составе был абсолютно справедливым решением. Он сыграл очень здорово, выполнил всё, что от него требовалось. Кроме того, специалист отметил игру ещё нескольких футболистов.

Так же, как и вся команда, Малком сыграл на сто процентов на сегодняшний день. Никто сегодня не готов на максимальный процент от своего лучшего состояния. Он был очень полезен и старался, как все. Были моменты, где можно было более чётко справиться с мячом, но пока игровой тонус не в идеале. Мы всегда рассматриваем качество игры. Результат может быть любым. У Азмуна было много опасных атак, которые могли завершиться логичными действиями. Не хватало чувства ритма игры, но это те моменты, над которыми мы будем работать, — добавил он.

Он также прокомментировал ситуацию с «Ростовом», где заболели шесть человек, и появившуюся информацию о заболевших в «Уфе» и «Динамо».

Самое важное, что надо было сделать — это прописать в регламенте, что значит «контактировать». Не могу понять, почему группа игроков заболела, а остальные играть не могут. Так мы можем потерять много матчей. Да, я рад за юношей, но так нельзя. Заболевших нужно изолировать. Но человек либо болеет, либо играет. Это необходимо прописать, — завершил он

Как писал NEWS.ru, разгром «Зенитом» ЦСКА начался с гола защитника Бронислава Ивановича, далее дубль оформил бразилец Малком, а финальную точку с пенальти поставил Себастьян Дриусси.