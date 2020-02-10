https://static.news.ru/photo/d4abceca-4c21-11ea-b096-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ещё не обсуждал с руководством петербургского клуба продление контракта.

Я слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлён, но мы ещё ничего не обсуждали, — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что подписывать контракт на один год не имеет смысла для того, чтобы успеть что-то сделать нужно больше времени.

Действующее соглашение Семака с «Зенитом» рассчитано до лета 2020 года.

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что не видит причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду, ранее писал NEWS.ru.