Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ещё не обсуждал с руководством петербургского клуба продление контракта.
Я слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлён, но мы ещё ничего не обсуждали, — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что подписывать контракт на один год не имеет смысла для того, чтобы успеть что-то сделать нужно больше времени.
Действующее соглашение Семака с «Зенитом» рассчитано до лета 2020 года.
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что не видит причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду, ранее писал NEWS.ru.
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