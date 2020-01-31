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Михаил Щипанов
Испанский футбольный клуб «Сельта» официально презентовал российского нападающего Фёдора Смолова.
Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт. Смолов будет выступать в своём новом клубе под 9 номером, сообщает пресс-служба «Сельты».
OFICIAL Smolov ya es celeste! El delantero ruso ha superado las pruebas mÃ©dicas y firmado su contrato con el RC Celta. https://t.co/TUiIgTZm0K#BenvidoSmolov pic.twitter.com/t9B75KBn6J— RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020
OFICIAL Smolov ya es celeste! El delantero ruso ha superado las pruebas mÃ©dicas y firmado su contrato con el RC Celta. https://t.co/TUiIgTZm0K#BenvidoSmolov pic.twitter.com/t9B75KBn6J
Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте», писал NEWS.ru.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающие Фёдор Смолов, Николай Комличенко и Александр Соболев не советовались с тренерским штабом национальной команды перед сменой клубов.
До переходов мы не общались с футболистами, уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику, — цитирует Черчесова ТАСС...
«Сельта» официально представила Фёдора Смолова