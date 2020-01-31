Фёдор Смолов Фёдор Смолов Фото: celta_vigo/vk.com

Испанский футбольный клуб «Сельта» официально презентовал российского нападающего Фёдора Смолова.

Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт. Смолов будет выступать в своём новом клубе под 9 номером, сообщает пресс-служба «Сельты».

Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте», писал NEWS.ru.

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