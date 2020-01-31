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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающие Фёдор Смолов, Николай Комличенко и Александр Соболев не советовались с тренерским штабом национальной команды перед сменой клубов.

До переходов мы не общались с футболистами, уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику, — цитирует Черчесова ТАСС...