«Сельта» готова выкупить Смолова у «Локомотива» за €6 млн

https://static.news.ru/photo/266c4818-b5f7-11ea-9f37-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: RC Celta/facebook.com

Испанский футбольный клуб «Сельта» готов выкупить российского нападающего Фёдора Смолова у московского «Локомотива» за €6 млн.

Руководство «Сельты» готово заплатить за трансфер Смолова такую сумму, если команда сохранит прописку в Ла Лиге. Помимо этого, «Локомотив» сможет получить €2 млн в виде бонусных выплат, сообщает Cadena SER.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды зимой. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча.

Чемпионат Испании по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновился 11 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что «Сельта» и московский «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего Фёдора Смолова.