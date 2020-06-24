Футбол

«Сельта» готова выкупить Смолова у «Локомотива» за €6 млн

11:40, 24 июня 2020
Фёдор Смолов Фёдор Смолов Фото: RC Celta/facebook.com

Испанский футбольный клуб «Сельта» готов выкупить российского нападающего Фёдора Смолова у московского «Локомотива» за €6 млн.

Руководство «Сельты» готово заплатить за трансфер Смолова такую сумму, если команда сохранит прописку в Ла Лиге. Помимо этого, «Локомотив» сможет получить €2 млн в виде бонусных выплат, сообщает Cadena SER.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды зимой. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча.

Чемпионат Испании по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновился 11 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что «Сельта» и московский «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего Фёдора Смолова.

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