В этом туре петербургский «Зенит» официально отпраздновал самое раннее чемпионство в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), получив после домашнего поединка с «Сочи» (2:1) новый кубок за победу в турнире. Но с точки зрения спортивной составляющей не эта встреча привлекла наибольшее внимание. Интересных событий хватало — среди них отметим столичное дерби «Спартак» — «Локомотив» (1:1), удивительные выездные и волевые победы самарских «Крыльев Советов» над тульским «Арсеналом» (4:2) и «Уфы» над «Ростовом» (2:1), продолжение ренессанса московских «армейцев» — на сей раз в Оренбурге (4:0), нежданная осечка «Краснодара» в Казани (0:1). Вот эти игры и стали основой для символической сборной тура, которую по традиции представляет NEWS.ru.

Юрий Дюпин

«Рубин»

Тур наконец-то получился результативным — забито в среднем больше трёх мячей за игру (25 в восьми матчах). И лишь двум голкиперам удалось заработать «сухарь» — «армейцу» Игорю Акинфееву и казанцу Юрию Дюпину. Однако бывшему голкиперу сборной России удержать свои ворота в неприкосновенности было всё же попроще: главный аутсайдер чемпионата «Оренбург» сейчас больше озабочен тем, как бы в полном составе не подхватить коронавирус и не угодить на повальный карантин. А вот Дюпину и «Рубину» пришлось противостоять рвущемуся в Лигу чемпионов «Краснодару». «Быки» к тому же были разъярены домашним поражением от «Зенита» в предыдущем туре, однако подопечным Леонида Слуцкого удалось укротить «зверей» Мурада Мусаева. А Дюпин справился со всеми семью ударами в створ его ворот, внеся свой вклад в победу казанцев.

Серкейра Мурило

«Локомотив»

В московском дерби на арене в Тушино искры полетели с первых минут, и даже проливной дождь не охладил пыла соперников. Четыре жёлтые карточки за стартовые полчаса игры, затем обмен забитыми мячами в концовке первого тайма... К сожалению, вторая половина встречи получилась намного преснее — возможно, обе команды не рассчитали силы и эмоции на всю игру. В любом случае стоит отметить, что оборона в этом матче смотрелась значительно сильнее атаки. Причём обоим главным тренерам пришлось вносить коррективы в защитные линии. Но если «красно-белые» берут числом — при своей схеме с тремя центральными защитниками, то «железнодорожники» не изменяют расстановке 4-2-3-1, и напарником Ведрана Чорлуки в центре обороны сейчас на постоянной основе становится Серкейра Мурило. Против «Спартака» молодой бразилец отыграл весьма недурно, а в пропущенном от Эсекьеля Понсе голе его вины нет: за аргентинским форвардом «красно-белых» не уследил Станислав Магкеев.

Алексей Никитин

«Уфа»

Клуб из столицы Башкирии накануне матча в Ростове-на-Дону оказался меж двух огней. С одной стороны — моральное потрясение из-за предстоящего расставания с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, призванным спасать от раздрая «Спартак». С другой — необходимость готовиться к битве с командой Валерия Карпина, участвующей в распределении путёвок в Лигу чемпионов. Но уфимцам, похоже, чем тяжелее, чем лучше. Пропустив от «Ростова» в первом тайме, они собрались во втором и вырвали победу. После перерыва оборонительные порядки гостей выглядели привычно неприступными, а центральный защитник Алексей Никитин не только зорко следил за порядком в собственной штрафной, но и стал автором результативной передачи, с которой Вячеслав Кротов забил победный мяч.

Виталий Лысцов

«Крылья Советов»

Центрального защитника самарского клуба мы отметили ещё после матча предыдущего тура, в котором «Крылышки» разошлись нулевой ничьей с многострадальным «Ростовом». Как выяснилось, Виталий Лысцов не собирался довольствоваться разовой акцией и в выездном поединке с тульским «Арсеналом» тоже сыграл одну из ключевых ролей в составе своей команды. Да, волжане пропустили быстрый гол, однако именно 25-летний защитник в концовке первого тайма эффектным ударом головой сравнял счёт. И этот момент, возможно, стал переломным в матче: после перерыва самарцы в течение 12 минут забили три мяча и одержали красивую победу. А приятное впечатление от игры Лысцова не испортила даже полученная им жёлтая карточка.

Исмаэл Силва

«Ахмат»

В поединке «Тамбова» с грозненским «Ахматом» на кону стояли, как принято говорить, не три, а все шесть очков. Это была битва клубов, ведущих борьбу за выживание в РПЛ. Победитель получал возможность вздохнуть чуть свободнее, приподнявшись в турнирной таблице над зоной вылета. Казалось, тамбовчане после волевой победы в предыдущем туре над «Спартаком» должны иметь психологическое преимущество, однако у «Ахмата» нашлись свои козыри. В частности, в центре поля заметную роль сыграл опорный полузащитник гостей Исмаэл Силва. Ко всему прочему, в середине первого тайма он открыл счёт, реализовав пенальти. Несмотря на то что соперник вскоре отыгрался также с 11-метрового, грозненцы сумели вырвать победу и обошли «Тамбов» в таблице РПЛ.

Даниил Фомин

«Уфа»

Уходя «на повышение» в «Спартак», Шамиль Газизов успокоил болельщиков: «С „Уфой“ всё будет в порядке». Одному из самых успешных менеджеров в российском футболе можно верить. В башкирской столице действительно создана не команда-однодневка, а вполне достойный клуб, ухитряющийся не только существовать в элитном дивизионе при более чем скромном бюджете, но и претендовать на достаточно высокие места, имея поставленную игру. Да, эта игра имеет явный акцент на оборону, но при этом подопечные Вадима Евсеева и в атакующих действиях далеко не профаны. А при наличии в средней линии полузащитника Даниила Фомина можно говорить о тактическом разнообразии и наличии своего почерка команды в атаке. В поединке с «Ростовом» экс-игрок молодёжной сборной России отметился забитым с пенальти мячом, сравняв счёт, и был признан лучшим игроком матча.

Денис Макаров

«Рубин»

Вместе с самарцем Виталием Лысцовым желание «продлить прописку» в нашей символической сборной выразил Денис Макаров. Фланговый полузащитник казанского «Рубина» впервые попал в команду тура после предыдущей встречи — с «Оренбургом», в которой сумел забить единственный и победный мяч, выйдя на замену. Теперь же против «Краснодара» Макаров вышел в стартовом составе — и снова стал героем матча, принеся команде Леонида Слуцкого очередные важнейшие три очка. Важнейшие не только потому, что «Рубин» поднялся из опасной зоны в середине турнирной таблицы. Притормозив «быков», казанцы помогли бывшей команде Слуцкого — ЦСКА — закрепиться на третьем месте и начать строить планы на попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

Денис Попович

«Крылья Советов»

Первая победа самарской команды под руководством Андрея Талалаева стала возможной во многом благодаря усилиям словенского атакующего полузащитника. Денис Попович выдал классный матч, приняв деятельное участие в трёх голах «Крыльев». В конце первого тайма он сделал результативный навес в штрафную на Виталия Лысцова. Вскоре после перерыва забил сам, выведя волжан вперёд, а затем ассистировал Деяну Радоньичу, ставшему автором четвёртого гола в ворота тульского «Арсенала». С такими показателями 30-летний игрок «Крыльев Советов» вполне может претендовать на звание лучшего футболиста тура, а самарцам после такой эффектной победы на выезде грех оставаться в зоне вылета таблицы РПЛ.

Никола Влашич

ЦСКА

А вот кто в нашей символической сборной уже «поселился» на постоянной основе, так это атакующий хавбек столичных «армейцев». Никола Влашич в третий раз подряд включается в звёздную команду, благодаря чему по общему числу попаданий в сборную тура (их уже семь!) обходит «железнодорожника» Гжегожа Крыховяка и на данный момент становится абсолютно лучшим в РПЛ по этому показателю. И кто скажет, что это незаслуженно? После победного дубля «Спартаку» и эффективных действий в выездном матче с «Ахматом» хорватский полузащитник разобрал на атомы и оборону «Оренбурга». В этой встрече на счету Влашича забитый мяч и результативная передача Фёдору Чалову. После двух этих голов игра фактически была сделана.

Павел Погребняк

«Урал»

Поединок в Екатеринбурге получился одним из самых содержательных по качеству футбола и драматичных по сценарию. В первом тайме при игре на довольно высоких скоростях «Урал» и московское «Динамо» обменялись голами, а после перерыва «бело-голубые» довольно длительными отрезками доминировали и могли забить второй мяч. Однако развязка получилась вполне «киношной». В самой концовке на замену вышел Павел Погребняк. 36-летний форвард «шмелей», как известно, в мае переболел коронавирусом, причём в тяжёлой форме. Выздоровев, постепенно набирал форму и в матче с «Динамо» впервые появился на поле после паузы в чемпионате. И на второй добавленной минуте забил победный мяч, впервые отличившись в нынешнем календарном году. Эффектный камбэк форварда-легенды!

Фёдор Чалов

ЦСКА

Теперь уже не столь важно, что здесь причина, а что следствие: «прорвало» Чалова — «прорвало» и ЦСКА, или наоборот. Скорее, конечно, второе, потому что возрождение «армейского» феникса из пепла началось ещё в дерби со «Спартаком», в котором Фёдор ещё окончательно не «пробудился». Форвард российской «молодёжки» снова вспомнил, что такое забитые мячи, в следующем матче — с грозненским «Ахматом». А в гостях у «Оренбурга» отличился во второй игре кряду. До этого Чалов забивал аж 10 ноября прошлого года в выездной встрече с «Сочи». И теперь вырисовывается любопытная закономерность: если в одном матче забивают Влашич и Чалов, то ЦСКА громит соперника со счётом 4:0. А Фёдор в Оренбурге отметился ещё и изящной голевой передачей, пяткой выкатив мяч под удар всё тому же Влашичу.