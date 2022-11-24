Сборная Швейцарии выиграла у Камеруна на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матч Швейцария – Камерун

Сборная Швейцарии стартовала с победы на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. В стартовой встрече дня подопечные экс-тренера «Спартака» Мурата Якина обыграли команду Камеруна со счетом 1:0.

Единственный мяч на 48-й минуте забил форвард Брил Эмболо, выступающий за «Монако». Соперники швейцарцев по группе H, команды Бразилии и Сербии, сыграют позже 24 ноября, начало матча — в 22:00 мск.

Накануне сборная Испании со счетом 7:0 разгромила Коста-Рику. Их соперники по группе E — Япония обыграла Германию со счетом 2:1.

За день до этого, 22 ноября, случилась еще одна сенсация: сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна. ЧМ проходит в зимнее время в середине европейского футбольного сезона.