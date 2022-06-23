Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации. В активе команды Валерия Карпина 1493,42 балла, с момента прошлой публикации рейтинга сборная не провела ни одного матча.

России удалось подняться в рейтинге благодаря сборной Египта, которая была выше россиян, но потерпела несколько поражений и опустилась на восемь строчек вниз. На 36-й позиции находится сборная Норвегии, 34-е место занимает Коста-Рика.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бразилии, на втором месте находится Бельгия. С третьей строчки команду Франции сместила аргентинская команда.

В начале марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу (РФС) в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.