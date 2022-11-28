Сауль Альварес раскритиковал Месси, наступившего на майку сборной Мексики Чемпион мира по боксу Сауль Альварес раскритиковал Месси, наступившего на форму сборной Мексики в раздевалке

Фото: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Global Look Press

Мексиканский боксер, чемпион мира в пяти весовых категориях Сауль Канело Альварес раскритиковал Лионеля Месси за то, что тот наступил на футболку сборной Мексики. Это случилось в раздевалке сборной Аргентины после матча ЧМ в Катаре, в котором аргентинский нападающий принес своей команде победу со счетом 2:0.

Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю Бога, чтобы я не наткнулся на него! Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране (Аргентине. — NEWS.ru), я говорю о Месси и его отвратном поступке, — написал Канело в социальной сети.

На видео видно, как во время празднования победы Месси задевает ногой лежащую на полу футболку сборной Мексики и откидывает ее подальше.

Матч между Аргентиной и Мексикой прошел 26 ноября. Обыграв мексиканцев, аргентинская сборная набрала три очка и поднялась на второе место в группе C. Победа над Польшей в последнем туре гарантирует двукратным чемпионам мира место в плей-офф. У поляков четыре очка в активе, у Саудовской Аравии — три, у Мексики — одно.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна. Он проходит в зимнее время, посреди европейского футбольного сезона.