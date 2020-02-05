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Министерство спорта, молодёжной политики и туризма Республики Мордовия подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» финального матча Кубка России по футболу 2020 года.

Об этом заявил министр спорта, молодёжной политики и туризма региона Александр Савилов, передаёт ТАСС.

Решение о месте проведения матча будет принято на заседании исполкома РФС 11 февраля. Финал Кубка России запланирован на 13 мая.

Ранее сообщалось, что реформа РФС предполагает освобождение участников Лиги чемпионов и Лиги Европы от выступления на стадии 1/16 Кубка России по футболу, писал NEWS.ru.