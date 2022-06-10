Санкт-Петербург примет матч за Суперкубок России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС). Решение приняло бюро исполкома организации.

Игра состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург», о времени начала матча и о билетах сообщат дополнительно.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проведении матча. Она предложила заранее отдать Суперкубок «Зениту».

В начале июня «Спартак» написал письмо в РФС и РПЛ. Красно-белые хотели провести встречу на нейтральном стадионе или в «Лужниках», пригласить на неё иностранных судей и перенести на неделю вперед.