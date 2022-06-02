«Спартак» попросил назначить иностранных судей на игру за Суперкубок

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Московский «Спартак» попросил назначить иностранных судей на матч за Суперкубок России с петербургским «Зенитом», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram. Клуб направил соответствующее письмо генеральному секретарю РФС Александру Алаеву и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу. Согласно заявлению руководства столичной команды, иностранная бригада обеспечит «объективное и беспристрастное» судейство.

Кроме того, красно-белые попросили о переносе матча. Изначально игру планировалось провести 9 июля, а москвичи хотят сдвинуть дату на неделю вперёд. В клубе объяснили это необходимостью предоставить футболистам полноценный отдых, а также получить больше времени на подготовку к игре.

«Спартак» также высказал пожелания по поводу места проведения встречи: по мнению москвичей, игру стоит провести в «Лужниках» либо на нейтральном стадионе.

«Спартак» стал участником игры за Суперкубок благодаря победе над «Динамо» в финале Кубка России. Оппонентом красно-белых станет «Зенит», который в четвёртый раз подряд стал чемпионом страны.