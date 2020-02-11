https://static.news.ru/photo/bdda1684-4cd5-11ea-84f2-fa163e074e61_660.jpg Баку, Азербайджан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов — организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года, говорится в исследовании Booking.com.

Рим (Италия) и Копенгаген (Дания) заняли вторую и третью строчку соответственно. На четвёртом месте — Баку (Азербайджан), замыкает пятерку Дублин (Ирландия).

Сообщается, что именно в этих городах болельщики чаще всего искали объекты размещения на период проведения турнира.

Между тем наибольшим спросом на жильё в день проведения определённой игры пользуется Копенгаген, в котором наиболее интересным противостоянием станет матч между Данией и Финляндией. Кроме того, болельщики проявили особый интерес к противостояниям в Баку (13 июня, Уэльс — Швейцария) и Санкт-Петербурге (17 июня, Финляндия — Россия).

Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Основатель фонда помощи детям с опухолями мозга, народный артист России Константин Хабенский стал послом чемпионата Европы — 2020 по футболу в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.