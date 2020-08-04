Самарский губернатор жёстко раскритиковал руководство «Крыльев Советов»

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что гендиректору и спортивному директору футбольного клуба «Крылья Советов» в руководстве клуба «делать нечего».

Об этом заявил молодёжный министр спорта региона Анна Гончарова в своём Twitter. С критикой на руководство клуба Азаров обрушился в ходе совещания по вопросу ситуации и перспектив «Крыльев Советов». По его словам, в клубе «совсем слабый» менеджмент.

Исходя из вашего доклада могу сделать вывод, что ни вам, ни спортивному директору в «Крыльях» делать нечего, — заявил губернатор.

Он призвал вновь открыть интернет-ресурс для болельщиков команды, где они смогли бы высказывать своё мнение, так как «в их словах нужно видеть рациональное зерно». Азаров напомнил, что большой процент «Крыльев» принадлежит региону, поэтому необходимо отвечать на вопросы болельщиков во избежание домыслов. Кроме того, губернатор предложил снова открыть на сайте клуба гостевую книгу, закрытую в 2014 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что защитник Виталий Лысцов перешёл из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив», сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.