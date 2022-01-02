Сафонов отказался признавать Акинфеева лучшим вратарём России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что на данный момент в России нет лучшего вратаря. Игорь Акинфеев, бывший голкипер национальной команды, к таковым не относится, считает Сафонов. Его слова приводит «Матч ТВ».

В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас не назову его лучшим вратарём России. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень своей подготовки. Я в том числе? Думаю, да, — сказал Сафонов.

Вратарь «Краснодара» Сафонов в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) пропустил 16 голов и сыграл шесть раз «на ноль». В свою очередь Игорь Акинфеев в 18 матчах РПЛ пропустил 16 голов и девять раз сыграл «на ноль».

Ранее сообщалось, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев появился на поле в 500-м матче в рамках чемпионата России по футболу. Данной отметки он достиг в игре 15-го тура РПЛ сезона-2021/22 с подмосковными «Химками». При этом в общей сложности для бывшего голкипера национальной команды эта встреча стала 800-й в карьере.