С ними дядька Хоакин: что известно о «Бетисе» — сопернике «Зенита»

По итогам жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» получил в соперники испанский «Бетис». Это не худший, но и далеко не самый лучший вариант. Соперники встретятся только в феврале, но уже сейчас о севильской команде можно рассказать много интересного. Постараемся это сделать.

Путь к «Зениту»

«Бетис» начал путь в Лиге Европы с группового этапа. Команда попала в не самую проходную группу, где явным аутсайдером виделся венгерский «Ференцварош». Остальные соперники были весьма серьёзными: немецкий «Байер» и шотландский «Селтик» опытные еврокубковые бойцы, которые могут создать проблемы кому угодно.

«Бетис» здорово начал турнир: команда дома победила «Селтик» и на выезде переиграла «Ференцварош», а затем свела вничью встречу с «Бетисом» на своём поле. После этого стало ясно, что первое место в группе будет разыгрываться именно с немцами. В активе обеих команд после первого круга было по семь очков.

Однако в четвёртом туре «Бетис» провалился и пустил от «Байера» четыре безответных мяча. Это поражение, особенно с учетом главенства личных встреч при определении лучшей среди набравших одинаковое количество очков команд, предопределило исход в борьбе за первое место в группе.

Эндре Ботка из Ференцвароши и Кристиан Тельо из Реал Бетис/Лига Европы УЕФА Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

В оставшихся встречах «Бетис» дома хлопнул «Ференцварош», а затем на выезде проиграл «Селтику». Итоговое второе место от севильцев никуда не ушло, но команда не смогла попасть сразу в 1/8 финала. За путевку в этот раунд придётся побороться с «Зенитом».

Если коротко охарактеризовать «Бетис» в этой Лиге Европы, можно сказать, что испанцы играли сами и давали делать это другим. У команды впечатляющая разница забитых и пропущенных мячей — 12:12. Даже «Зенит» со своими 10:10 смотрится скромнее.

Домашние битвы

Трудно сказать, что будет к концу февраля, ведь испанский чемпионат не уходит на каникулы, но пока «Бетис» во внутреннем первенстве чудо как хорош. Команда идет на фантастическом для себя третьем месте, опережая, например, мадридский «Атлетико» и «Барселону». Команда в 17 турах потерпела четыре поражения, а в последних встречах продемонстрировала внушительную серию из четырёх побед подряд.

«Бетис» достаточно результативно играет в атаке (30 забитых мячей) и неплохо действует в обороне (18 пропущенных). В тех самых последних четырёх победных турах команда пропустила всего один мяч.

Кадровый резерв

В этом сезоне в составе «Бетиса» феерит испанский виншер Хуанми. Он забил десять мячей в чемпионате и дважды отличился в Лиге Европы. В атаке ему помогают Борха Иглесиас и Набиль Фекир, но и в других линиях у севильцев хватает крутых футболистов.

В полузащите зажигают звезда сборной Мексики Андерс Гуардадо, хавбек сборной Аргентины Гидо Родригес и поигравший за «Реал» и сборную Испании Серхио Каналес. Есть футболисты с именем и в защите. Речь о воспитанниках «Барселоны» Марке Бартре и Экторе Бельерине. Последний запомнился выступлениями за лондонский «Арсенал».

Андерс Гуардадо - «Бетиса» Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако главная звезда у «Бетиса» на тренерской скамейке. Чилийский специалист зажигал в «Вильярреале» и «Малаге», пошумев с этими клубами, в том числе, и в Европе. Потом в карьере тренера был английский период в «Манчестер Сити» и «Вест Хэме», но особыми успехами он не запомнился. Тренер один раз завоевал с «горожанами» чемпионский титул, но круто выступить в Европе с ними не смог. «Бетис» — очередная попытка Пеллегрини заявить о себе как о топовом тренере. Пока у чилийца всё получается.

Есть в составе «Бетиса» и культовая персона — бывший полузащитник сборной Испании Хоакин. Он является воспитанником севильской команды, в которую вернулся в 2015 году. Летом хавбеку исполнилось 40, но он до сих пор не повесил бутсы на гвоздь и периодически получает игровое время.

Взаимоотношения с россиянами

С «Зенитом» испанская команда встречалась один раз, матч прошел в 2015 году и завершился крупной победой россиян. Однако это произошло в товарищеской встрече, так что анализировать игру бессмысленно.

А вот годом ранее «Бетис» достался в соперники «Рубину» на всё той же стадии 1/16 финала. В том противостоянии многое решилось в первом матче, в котором казанцы со счётом 0:2 проиграли дома. На выезде россияне добились приличной по статусности, но бессмысленной с точки зрения турнирной ситуации ничьей со счетом 1:1.

Первая встреча «Бетиса» с отечественной командой состоялось весной 1978 года. Московское «Динамо» играло против севильцев в четвертьфинале ныне мертвого Кубка обладателей кубков. После выездной ничьей бело-голубые дома разгромили соперника со счётом 3:0 и вышли в следующий раунд. Повторить достижение москвичей петербургской команде будет очень сложно.