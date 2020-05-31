«Рубин» вернётся на стадион ЧМ-2018 после возобновления РПЛ

https://static.news.ru/photo/fa1773e8-a33e-11ea-9e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcrk/facebook.com

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что казанский футбольный клуб «Рубин» проведёт оставшиеся домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Ак Барс Арене».

«Рубин» проведёт оставшиеся домашние матчи чемпионата России на «Ак Барс Арене». Это подтвердили в клубе, — цитирует Леонова РИА Новости.

Стадион был открыт в начале июля 2013 года, его вместимость составляет 45 379 человек. На «Ак Барс Арене» прошло шесть матчей чемпионата мира 2018 года. В начале марта 2020 года было объявлено, что арена примет Суперкубок Европы по футболу 2023 года.

Во время ремонтных работ на «Ак Барс Арене» «Рубин» проводил домашние матчи РПЛ на стадионе «Центральный».

Ранее Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня. Руководители футбольных клубов в интервью NEWS.ru поспорили о допуске фанатов на трибуны.