РПЛ признала Влашича лучшим футболистом месяца

https://static.news.ru/photo/ba5679f6-ce73-11ea-8384-fa163e074e61_660.jpg Никола Влашич Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич стал лучшим футболистом июля в чемпионате России.

Сообщение об этом появилось на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно ему, в прошлом месяце хорватский полузащитник забил три гола в пяти матчах и отдал один результативный пас. Футболист отличился в матчах с грозненским «Ахматом» (4:0), «Оренбургом» (4:0) и столичным «Локомотивом» (1:2).

На звание лучшего игрока месяца кроме Влашича претендовали нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун, форвард ЦСКА Федор Чалов, нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко и форвард «Краснодара» Маркус Берг. Все они, кроме Азмуна, провели в июле по пять матчей. В голосовании принимали участие болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Ранее NEWS.ru писал о том, что наставник действующего чемпиона России — петербургского «Зенита» — Сергей Семак был признан лучшим тренером РПЛ в июле. Болельщики, эксперты лиги и специалисты канала «Матч Премьер» проголосовали за бывшего футболиста единогласно. На роль лучшего тренера июля помимо Семака претендовали Марко Николич («Локомотив»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый («Арсенал») и Леонид Слуцкий («Рубин»), сообщили в пресс-службе РПЛ.