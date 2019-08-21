https://static.news.ru/photo/8d1c5544-c426-11e9-9512-fa163e074e61_660.jpg Курбан Бердыев Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Ростову» регистрацию новых игроков из-за задолженности по заработной плате перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым.

Как сообщает пресс-служба РФС, запрет может быть снят по заявлению «Ростова» в случае исполнения обязательств перед тренером.

Бердыев возглавлял ростовчан с декабря 2014 года, с сентября 2016-го стал вице-президентом-тренером. «Ростов» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16, что является лучшим результатом в истории клуба. В следующем сезоне отобрались в групповой этап Лиги чемпионов и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. Бердыев покинул «Ростов» в 2017 году.

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